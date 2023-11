Uno por uno, los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan a Javier Milei

Cerca de un diptuado radical, cuando escucharon esta teoría, pusieron el grito en el cielo:"Están locos", dijeron. Para este sector de lay les resulta imposible imaginar que los 93 diputados trabajen de alineados con los libertarios.

Es llamativo que hasta hace menos de un mes sus críticas al libertario incluían denuncias: “El yate de Insaurralde es un ejemplo de las mafias que vamos a combatir, de las que Massa es parte y con las que Milei decidió asociarse. Nosotros somos el único cambio real y posible”, escribió el 8 de octubre..

no se pronunció de forma expresa pero en sus redes sociales sí compartió la posición de los gobernadores que se mantendrán neutrales de cara al balotaje. y, según los medios locales, mantendría la posición de los mandatarios provinciales de neutralidad. Sin embargo, aún no se expresó. Martín Ardohain (2023 - 2027). Apoya a Milei

Los actuales integrantes del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación también tienen diferencias. Los pronunciamientos menos relevantes de cara al funcionamiento legislativo del año siguiente son los de quienes finalizan su mandato. Sin embargo, aquellos que asumieron en el 2021 y ocupen su banca hasta el 2025 serán fundamentales para comprender las nuevas alianzas.

Encabezó la lista macrista de diputados en Tierra del Fuego pero no consiguió los votos y abandonará su banca en diciembre. El primo del dirigentees consejero de la Magistratura de la Nación. No se pronunció después de las elecciones presidenciales aunque en los últimos meses había hecho fuertes cuestionamientos al candidato de La Libertad Avanza.

