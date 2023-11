Uno de los actores de Succession sufrió un fuerte accidente: incrustó su camioneta en un restaurante

Además, trascendió un video en donde se puede ver al vehículo del actor, una Rivian, con aproximadamente la mitad de la cabina alojada dentro del costado del edificio de ladrillo visto. Así mismo, el medio citado reveló que dos personas resultaron heridas en el accidente pero, por suerte, ambas se encontraban en pleno estado de conciencia y respiraban correctamente. “Afortunadamente ningún peatón resultó atropellado en el accidente”, aseguraron.En cuanto al actor, al realizarle testeos se pudo comprobar que no estaba alcoholizado ni bajo la influencia de ningún tipo de sustancia.

Respecto a cómo sucedió el accidente, según cámaras de vigilancia, Ruck colisionó contra otro vehículo por detrás, empujándolo hacia la intersección, mientras que el auto del actor choca contra el edificio.Como era de esperarse, por la magnitud del accidente, mucha gente comenzó a agolparse en el lugar y tomaron fotografías y videos de lo sucedido y del actor.

