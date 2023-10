Unión de Sunchales vs. Def. de Pronunciamiento en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Unión de Sunchales vs. Def. de Pronunciamiento correspondiente a la zona 3 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Unión de Sunchales, en Sunchales el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Unión de Sunchales vs. Def. de Pronunciamiento en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Unión de Sunchales vs. Def. de Pronunciamiento

Unión de Sunchales vs. Def. de Pronunciamiento en vivo: cómo verlo, horario y TVUnión de Sunchales y Def. de Pronunciamiento se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano (VR) en vivo: cómo verlo, horario y TVSp. Belgrano y Def. de Belgrano (VR) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Huracán Las Heras vs. Juventud Unida (SL) en vivo: cómo verlo, horario y TVHuracán Las Heras y Juventud Unida (SL) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 14:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Atenas de Rio Cuarto vs. Sp. Peñarol (SJ) en vivo: cómo verlo, horario y TVAtenas de Rio Cuarto y Sp. Peñarol (SJ) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 14:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Athletic Bilbao vs. Valencia en vivo: cómo verlo, horario y TVAthletic Bilbao y Valencia se enfrentarán por La Liga de España el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 14:30hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Liniers vs. Real Pilar en vivo: cómo verlo, horario y TVLiniers y Real Pilar se enfrentarán por Primera C de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕