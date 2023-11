Una tiktoker estadounidense mostró cosas que funcionan mejor en la Argentina y sorprendió a todos

“En Estados Unidos es un dolor de cabeza hacer eso. Es tan complicado que yo ni sé cómo usarlo y además de ser muy difícil, te cobran por eso”, expresó.Para terminar, la mujer explicó que la gente en su país utiliza aplicaciones como PayPal que simplifica esa tarea. “Después de hacer eso, podés transferirte la plata al banco”, dijo. El video tuvo miles de reproducciones y ‘me gusta’.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Se burlaron de Javier Milei en un programa de Estados Unidos: 'Es un montón'El candidato libertario hizo su debut público en Estados Unidos con una entrevista con Tucker Carlson, pero John Oliver lo pintó de una manera muy distinta.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: EMIGRAR a Estados Unidos: cómo sacar la VISA en DOS días y SIN entrevistaSolicitar en cuestión de horas el documento que permitirá pisar suelo estadounidense de forma legal es posible si se cumple con ciertos requisitos.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: El poder en Estados Unidos desconfía de Milei y ya eligió a MassaLas multinacionales simpatizan con las ideas de Milei pero no creen que pueda implemetarlas y saben qué Massa entiende cómo funcionan los negocios. Las tres razones de Biden para apoyar al candidato peronista.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕

PERFILCOM: Estados Unidos empieza a regular la inteligencia artificialEl presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para “gobernar esta tecnología”. Nuestro país sigue los lineamientos de la UNESCO.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Las ofertas de trabajo repuntaron por segundo mes consecutivo en Estados UnidosSegún un relevamiento realizado este miércoles por la Oficina de Estadísticas laborales, el número de puestos de empleo disponibles subió a 9,6 millones, frente a una cifra revisada a la baja de 9, 5 en agosto.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LANACION: Comprar una propiedad con criptomonedas, ¿es una fantasía o una realidad?La Argentina se ubica en el puesto 13 de los países a nivel global en la adopción de criptomonedas y la compra de propiedades con este recurso ya es una realidad en el mundo

Fuente: LANACION | Leer más ⮕