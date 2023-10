Una semana con los nervios de punta

El radicalismo santafesino vivió una semana de furia. De llevar a la Convención Nacional el mandato de tomar postura frente al balotaje dentro de Juntos por el Cambio, a ver cómo la coalición estallaba por los aires tras la decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de apoyar al libertario Javier Milei frente al candidato del oficialismo Sergio Massa.

Apelando a la famosa calma radical, el ex intendente de Santa Fe aseguró además que en política no hay “drásticos momentos finales”. Y aseguró que lo que hay que hacer “es asumir responsabilidades y superar la tormenta. Hoy la UCR ha dicho lo que tenía que decir: no podemos apoyar a ninguno de estos dos candidatos porque nada tiene que ver con los principios, las conductas, con la historia, con lo que pretendemos para la Argentina que viene".

El gobernador electo Maximiliano Pullaro se despegó a tiempo de aquella frase oportunista pronunciada tras las Paso nacionales, cuando dijo que votaría por Milei en un escenario que lo enfrentara con Massa en una segunda vuelta. headtopics.com

El propio intendente Pablo Javkin se ciñó a los documentos formales de la UCR aunque ya no pertenece orgánicamente a ese partido en el que tuvo una larga tradición.

El peronismo santafesino se devana los sesos para saber cómo Sergio Massa dió vuelta una elección en la que había salido tercero. Esta es una provincia de núcleo duro antiperonista y por eso pudo remontar sólo hasta el segundo lugar. Pero lo que pasó en Rosario dibujó un mapa impensado tras las fallidas Paso de agosto. headtopics.com

