Una locura hermosa en el campo de juego

Tiembla. La cancha se mueve. Se sacude al ritmo infernal de un impresionante terremoto de emociones. Y los culpables están ahí, en el campo de juego., ese club que es mucho más que un equipo de fútbol: es un movimiento popular impresionante. Que conmueve. Que emociona. Que arranca lágrimas y hace explotar el corazón de esa marea de gente que desbordó e hizo colapsar Santiago del Estero. “Para ser un Canalla se necesita un poco de locura”, cantan los fanáticos. Y los jugadores se prenden.

Porque eso es este club. Eso es lo que puede desatar: una locura hermosa. Una locura que no sabe de distancias y que no tiene explicación. El partido, el último escalón hacia la gloria, fue un parto. Luego de algunos minutos iniciales en los que ambos equipos se calibraron y parecieron presos del nerviosismo,. Y tuvo un 60% de posesión en el primer tiempo. El Calamar no se preocupó por la tenencia: procuró mantener compactas y ordenadas sus dos líneas de cuatro y apostó a contragolpear con Ronaldo Martínez y Pellegrin





