Una joven denunció a un entrenador del club Camioneros por abusos durante cuatro años

La denuncia fue radicada el 23 de julio de este año y la causa es investigada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual (DIS) de Segundo Turno, a cargo de Ingrid Vago, quien imputó al entrenador por el artículo 306Por su parte, desde el club indicaron que la imputación fue notificada a la institución y a la Liga Cordobesa de Fútbol. Y hasta tanto no se defina “la culpabilidad o inocencia” del entrenador, no pueden realizar nada.

Con el correr del tiempo al acoso y al maltrato se sumó el abuso. Según el propio relato de Belén, el hombre la obligó a practicarle sexo oral en reiteradas oportunidades, incluso le preguntó que si “querían ser novios”, sin que su esposa se entere. “Yo me sentía muy abrumada y siempre entre la espada y la pared porque él me manipulaba haciéndome creer que así llegaría a jugar. Yo era chica y no me daba cuenta”, dijo la joven.

“A los dos días fuimos al club y les entregamos una copia de la denuncia. Les dijimos todo lo que había padecido y nos dijeron que iban a averiguar si había otros casos y que se encargarían del caso”, dijo Belén.

Ante la consulta sobre si tienen protocolo de actuación para este tipo de casos, Farías indicó que no y aclaró que Camioneros es un clubBelén sostiene que el club supo desde el mismo julio el motivo de la denuncia. “Tras manifestarles todo lo que había vivido se mostraron sorprendidos. Me preguntaron qué quería hacer yo y les dije que quería quedarme en el club pero si no estaba él. Y, que como último recurso, pidieran mi pase.

