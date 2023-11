Una chica reveló la INSÓLITA CONDICIÓN que debe cumplir un hombre para ser su novio y recibió varias CRÍTICAS

En cuestión de pocas horas el posteo recibió cientos de comentarios de otras personas que se mostraron indignadas.Un usuario de Twitter contó la situación que vivió cuando tomó un taxi para llevar a su hija al colegio. El posteo generó revuelo por un detalle llamativo y contó con miles de reproducciones.

LANACION: Comprar una propiedad con criptomonedas, ¿es una fantasía o una realidad?La Argentina se ubica en el puesto 13 de los países a nivel global en la adopción de criptomonedas y la compra de propiedades con este recurso ya es una realidad en el mundo

LAVOZCOMAR: Lionel Messi explotó contra una falsa noticia difundida por un periodista: “Mentís una vez más”El argentino usó sus redes sociales para desmentir una publicación que hablaba de él y Joan Laporta.

AGENCIATELAM: Allanaron una oficina y una caja de seguridad presuntamente vinculadas a El CroataLos operativos se desarrollaron en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander , informó la Aduana. Ivo Rojnica, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque están detenidos en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos .

LAVOZCOMAR: Córdoba: la autopsia confirmó que el policía fallecido en una prueba física sufrió una muerte súbitaSe conocieron los primeros resultados. Según la investigación, había desfibriladores en la escuela de suboficiales. Qué dicen los estudios sobre el estado de salud del Leandro Galfré, el policía fallecido.

CRONISTACOM: Atención jubilados: cuánto sale tener una cuidadora para una persona mayor en noviembre, según PAMIEntre sus beneficios, el ente previsional ofrece la posibilidad de incorporar a un cuidador. Conocé todos los detalles.

TODONOTICIAS: Detuvieron al hombre acusado de violar a una empleada en una panadería de Las CañitasLa Policía de la Ciudad confirmó que la detención del sospechoso ocurrió en la zona de Los Polvorines.

