Una argentina entre las mujeres más influyentes del mundo

Como todos los años, la BBC publicó la lista de mujeres más influyentes del mundo y este 2023 hubo una argentina dentro de las 100 elegidas. Se trata de la activista feminista Lala Pasquinelli, fundadora de “Mujeres Que No Fueron Tapa”.La distinción resalta el trabajo que ella impulsa a través de las redes sociales y la importancia de campañas virales, como #HermanaSoltaLaPanza, que “buscan reevaluar la narrativa en torno a los cuerpos”.

Entre sorpresa y orgullo, la abogada y poetisa contó a TN lo que significa este reconocimiento e invitó a seguir tejiendo lazos en red.Leé también: María Moreno, la brillante teórica feminista que tiene una pluma privilegiada"Fue una sorpresa muy buena. Me avisaron por mail que integraba la lista y pensé que era como una nominación, no que efectivamente estaba entre las 100. Estoy muy contenta", expresó.En esa línea, celebró que un colectivo feminista de Argentina sea distinguido internacionalmente entre las personas más inspiradoras del año: "Hay gente que admiro un montón y me pone content





