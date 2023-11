Una aerolínea china quiere operar vuelos entre Shangái y Buenos Aires

Una aerolínea china quiere aterrizar en la Argentina con vuelos entre Shangái y Buenos Aires. China Eastern Airlines recibió la autorización de las autoridades del gigante asiático, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), para iniciar las operaciones. Resta que la Argentina de luz verde cuando se presente formalmente el pedido.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le confirmó a El Cronista el interés de la empresa por operar con código compartido, pero aclaró que no se efectuó una solicitud todavía. 'Hasta ahora, la aprobación fue de China. La autoridad le permite ejercer los derechos derivados del acuerdo vigente en el marco bilateral', explicó el organismo que regula la actividad aerocomercial en la Argentina, y agregó que 'no se requiere nada más que la solicitud formal de la empresa y el cumplimiento de los requisitos operativos'.Planes 2024 Pablo Ceriani: 'Con el plan de la dolarización y la motosierra de Milei, Aerolíneas Argentinas no es viable' Agustina DevincenziEn ese sentido, los tickets aún no están disponibles a la vent

:

AGENCİATELAM: El gobernador de Buenos Aires critica la postura anti estado de Javier MileiEl gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof, criticó este lunes la postura anti estado del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al encabezar la inauguración de la nueva Estación Transformadora de Vivoratá, en Mar Chiquita.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

CLARİNCOM: Chofer de taxi asesinado durante un robo en Buenos AiresUn chofer de taxi fue asesinado durante un robo en Parque Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires . Este es otro caso de violencia contra los conductores de taxis y aplicaciones de viajes en la región.

Fuente: clarincom | Leer más »

AGENCİATELAM: Ampliación del boleto estudiantil en la provincia de Buenos AiresEl Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió el acceso al boleto estudiantil, permitiendo que jóvenes, adultos y adultos mayores de los niveles Primario, Secundario y universitario accedan al servicio.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

PAGİNA12: Unión por la Patria busca votos en el interior de la provincia de Buenos AiresUnión por la Patria quiere apuntar a la búsqueda de votos bonaerenses en el interior de la provincia de Buenos Aires . La estrategia se enfoca en los desencantados de La Libertad Avanza, el PRO que no apuesta al pacto de Acassuso y el radicalismo.

Fuente: pagina12 | Leer más »

AGENCİATELAM: La dramaturga y medievalista española presenta su primera novela en Buenos AiresLa dramaturga y medievalista española vino a presentar "La mala costumbre", su primera novela, fue furor en ventas. Narra el padecimiento y la liberación de un niño que se siente mujer en los ´80 en un pequeño barrio obrero de Madrid donde la heroína es la droga que casi se reparte para exterminar una clase social. Alana es muy tímida, amable y habla bajito pero con contundencia en sus palabras.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

DİARİOOLE: El Bayer Leverkusen y el Tucu Palacios: una ilusión de cortar una histórica rachaExequiel Palacios es una pieza clave en el puntero récord en Alemania y sueña con ganar la Bundesliga. El Bayer Leverkusen es líder de la Bundesliga con 31 puntos en 11 fechas.

Fuente: DiarioOle | Leer más »