Un sector del radicalismo apoyó a Massa y la UCR salió al cruce

Entre los asistentes se encontraban el ex candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro; el diputado Leopoldo Moreau; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicepresidente de ENACOM y presidente de FORJA, Gustavo López; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; y el exsenador y organizador del evento, Nito Artaza, entre otros, quienes desafiaron a la línea oficial de...

El hecho no pasó desapercibido ni en los cuarteles centrales del espacio ni en las provincias, desde donde llegaron críticas a los correligionarios que participaron del evento. En un escenario de balotaje, con Juntos por el Cambio descartado de la segunda vuelta y la posición de neutralidad dictada por el partido, están quienesde actual Ministro de Economía: “No somos personajes disfrazados de correligionarios, sostuvimos las banderas del partido cuando muchos se escondían debajo de la cama, armaban partidos personales o fundaban y engrosaban el partido vecinalista de Macri”, sostuvieron.

En el día de ayer, luego de que se viralizara el video del evento, varios líderes de la UCR expresaron suquienes compartían la mesa con el candidato presidencial de la UxP ya no eran considerados parte del partido.

“Estamos seguros de que tienen en sus filas dirigentes que ya no representan y que están tan alejados de la realidad que perdieron un valioso tiempo agitando el ‘radicalómetro’ en vez de hablar de los problemas que realmente aquejan a la sociedad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Un sector de la UCR encabezado por Nito Artaza respaldó a Massa de cara al balotajeFue durante un encuentro en un restaurante. “El 19 de noviembre hay que apostar para construir esa nueva mayoría que nos ayude a transitar los próximos 20 años en paz y con democracia”, afirmó Massa.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: La UCR se distancia de Macri y parece acercarse a MassaGomel: La UCR se aleja definitivamente de Macri - 31-10

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La UCR nacional se despegó del apoyo de los 'Radicales K' a Massa'La Unión Cívica Radical resolvió de manera orgánica la neutralidad de cara el balotaje del próximo 19 de noviembre y por ello rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios', indicaron en un comunicado.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Balotaje 2023: la UCR se distancia de UP tras la cena del candidato con 'radicales K''Usan la simbología radical para confundir a la sociedad', alertaron dirigentes del partido centenario que definió ser neutral de cara al balotaje del 19 de noviembre. Además, recalcaron que se trata de dirigentes 'expulsados' del partido.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Nafta: ¿Massa la ve como un 'ancla' de precios tras la elección?Aun si la nafta subiera al precio del 'riesgo Milei', seguiría por debajo de la media regional. En el mercado temen una profundización de las distorsiones

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Tras la falta de naftas, Massa trata de atajar otra crisisEl ministro emprende acciones urgentes para evitar el desabastecimiento de productos clave en los supermercados a pocas semanas del balotaje

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕