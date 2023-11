Un programa holandés calificó a Milei como hombre lobo con motosierra y loco total

y comparó esa medida como sacar diques durante una inundación. Luego mostró un video en el que se ve a Milei rompiendo una piñata con forma de banco con un palo. El programa siguió mostrando al candidato de LLA vestido como Capitán Ancap (por anarcocapitalista), cantando sobre una versión de La Traviata, con una letra en la que critica a la política fiscal del gobierno. “Máxima, ¿esto es normal allí?, bromeó el conductor.

“También fue coach de sexo tántrico y, oh, se comunica con su perro fallecido a través de un médium para pedirle consejos. ‘¿Qué dices, Lassie? ¿Flexibilización del mercado laboral? Guau guau guau. ¿Por qué no abolimos el aborto? Guau guau guau’”“Entonces, Milei está en contra del gobierno, en contra del Banco Central, habla con perros muertos, se disfraza de superhéroe, y quiere legalizar la venta de órganos.

se preguntó Lubach. Y enseguida mostró la nota de un programa inglés en el que Pedro, un argentino, dijo que votaría por Milei pero que no quería que nadie se enterará, lo que hizo poner cara de sorpresa al conductor.“en Argentina la situación ahora es tan mala que puedes ganar las elecciones prometiendo quitarle la comida a las personas. Y también quemaremos tu casa.

Porque esa es la situación de ahora. Argentina está al borde del abismo y en su desesperación, el 19 de noviembre, la gente quizás elija a un loco total con la idea de que no puede empeorar. Pero si puede empeorar”.

