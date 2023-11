Un policía golpeó más de 100 veces a un quinielero y lo mató, ahora la provincia debe pagar 13 millones de pesos

La provincia de Chaco fue condenada a pagar más de 13 millones de pesos de indemnización a la familia de un quinielero que fue asesinado por un policía que entró a robar a su local y le aplicó más de 100 golpes en la cabeza. El atacante, luego murió en un tiroteo con otro efectivo que quiso detenerlo, en la localidad de General Vedia, en 2019, informaron hoy fuentes judiciales.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Las recomendaciones de un médico estadounidense para vivir hasta los 100 añosTener una larga vida parece ser una de las metas primordiales entre algunas personas de la población actual; sin embargo, para poder lograrlo, se necesitan más que buenos genes

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Atletismo: Quiénes ganaron los 100 metros en los Juegos Panamericanos 2023La cubana y el dominicano se quedaron con una de las pruebas más esperadas del atletismo en Santiago 2023.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

LANACION: Dos empresas argentinas están entre las 100 que más rápido crecen en el mundoEl ranking anual de la revista Forbes destacó por primera vez en su historia a Globant entre las compañías de mayor crecimiento; también está Tenaris

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: Parque Patricios: la Policía intenta desalojar una fábrica abandonada donde viven más de 100 familiasEfectivos porteños se preparan para hacer salir a los ocupantes por orden judicial; unas 600 personas se resisten a abandonar el edificio

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PAGINA12: Tensión por el desalojo de 100 familias en Parque Patricios: negocian la suspensión del operativoLa orden de desalojo había sido firmada por el juez Fernando Cesari, que había fijado para este martes el desalojo de las 107 familias que viven en la exfábrica recuperada.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PERFILCOM: Parque Patricios: 100 familias en alerta ante un posible desalojoViven hace más de una década en el edificio donde funcionó una fábrica y le piden al Gobierno porteño una solución habitacional.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕