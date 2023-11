Un policía golpeó más de 100 veces a un quinielero para robarle y lo mató: la Provincia debe pagar 13 millones

Cerca de las 13.30 ingresó al local Maidana, alias “Kalala”, quien estaba franco de servicio y con su arma reglamentaria amenazó por la espalda a Delpech para que le entregara el dinero de la recaudación, por lo que el agenciero se resistió.

Ante la reacción del agenciero, Maidana lo golpeó 117 veces con la culata de su arma y lo ahorcó, lesiones que le provocaron la muerte. Según la operación de autopsia, la víctima murió por un “paro cardíaco post traumático, traumatismo de cráneo encefálico grave y asfixia mecánica por estrangulación”, provocada con los cordones de una zapatilla.El crimen fue descubierto por el padre del agenciero, quien al notar que su hijo no regresaba a su vivienda, se dirigió hasta el local donde encontró el cuerpo.

“El agente Maidana comete primero un robo a mano armada y luego le provoca la muerta a Delpech en el mismo evento. La víctima fue ultimada por el Sr. Maidana, agente policial, y quien le entrega un arma de fuego, en el caso, es la Policía de la Provincia del Chaco, quien debe extremar las medidas de seguridad”, indica la resolución de 19 páginas del Juzgado, a la que tuvo acceso Télam.

Además destacó que la muerte del agenciero “no fue provocada por el arma de fuego sino por los cordones utilizados por el agresor para asfixiar a la víctima”.

