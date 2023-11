Un grupo de chat para pedir la fuga de divisas

En el lugar en el que se ejecutó uno de estos procedimientos, el titular de Aduana, Guillermo Michel, tuvo un breve diálogo con el periodismo en el que, además de otras cuestiones, describió el llamativo método con el cual se recibían, en la oficina de San Martín 140 piso 19, sede de Nimbus Group (empresa de"servicios financieros" de Rojnica), los pedidos de"fuga de divisas al exterior".

"En las oficinas de"el croata" en San Martín 140, todas las mañanas se recibían las solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior", relató Michel."Se hacía a través de un grupo de chat denominado SM140 que administraba una persona que trabajaba para él (el croata), identificada en el expediente que está en secreto judicial, como Cande Masche.

"¿Cómo se nutrían de ese dólar negro? En muchos casos, a través de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar la diferencia al exterior, y en otros a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, simulando operaciones o inflando el valor de operaciones, para dejar los dólares en negro", apuntó Michel.

Según explicó el funcionario, esto era una práctica diaria, de todas las mañanas."Surge de los chats que estas personas ofrecían cuanto tenian en dolares disponibles en el exterior".

