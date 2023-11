Un especialista explica y aclara sobre la bajante del Embalse del río Tercero, el mayor de Córdoba

Hechem es también diplomado en Gestión Pública del Turismo para el Desarrollo Local (Universidad Provincial), diplomado en Derecho Ambiental (ULA) y prestador de Turismo Alternativo de la Agencia Córdoba Turismo.

En la figura que sigue se aprecia con facilidad que hasta los ´80 los niveles interanuales tenían picos y valles al mejor estilo de una cordillera; de allí hasta nuestros días el “relieve” se suavizó. Hoy es un lago monótono, podría decirse, en cuanto a su comportamiento; ya no baja más y siempre está más alto. En la analogía podríamos decir que ahora lo que tenemos son “unas sierras bajas”.

La cota de seguridad por la Nuclear y el sistema mixto de generación alternada por la represa del río Grande con bombeo hicieron lo suyo. Y el lago cambió. Dejó de bajar como en aquellos viejos tiempos. Los residentes de antaño -van quedando cada vez menos- lo recuerdan. Los que llevamos casi medio siglo por acá, alcanzamos a ver ese modelo en su fase final.

Si eso está bien o está mal, es solamente cuestión de criterios. En el gráfico puede apreciarse cómo fue el modelo “de origen” -cuando el lago era, básicamente, destinado a amortiguar crecidas estivales- y compararlo con la etapa en que se reguló su nivel con otras prioridades, manteniéndolo más alto.

Lo han diseñado y construido los hombres (por lo que se estila roturarlos de “artificiales”), y esos hombres (Santiago Fitz Simon y Juan Carlos Alba Posse) calcularon una cubeta, un “envase” que pudiese contener las aguas abundantes que arrastran los ríos en el estío. Para lograrlo, debe haber espacio en la cubeta.

