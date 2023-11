Un campeón del mundo en Varela: Lisandro Martínez fue homenajeado por Defensa y Justicia

A ningún futbolista le gusta mirar los partidos desde afuera y, mucho menos, cuando uno se encuentra en un muy buen momento.fue operado por una lesión en su quinto metatarsiano, volvió a las canchas para iniciar esta temporada, pero el retorno no fue satisfactorio, ya que se resintió

. Lamentablemente, ahora tendrá que aguardar unos meses para regresar a las canchas. Se pierde la siguiente doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas (ante Uruguay y Brasil) con la Albiceleste y varios cotejos con los Diablos Rojos (por Premier League y Champions).

El futbolista surgido de Newell´s solamente jugó seis encuentros en la temporada por el parate obligatorio que tuvo que meter. Por suerte,y ahora solamente tendrá que esperar a que el tiempo pase y a reestablecer la zona afectada.En Defensa disputó 58 encuentros, anotó tres goles y dio cinco asistencias.

