Un campeón del mundo en Florencio Varela: el emotivo homenaje a Lisandro Martínez en su vuelta a Defensa y Justicia

Días atrás estuvo en el casamiento de su representante Christian Bragarnik y este miércoles asistió a ver a su Halcón querido.La historia de Licha es conocida. Realizó la inferiores en Newell's pero en el club rosarino solo pudo disputar un partido. Juan Pablo Vojvoda quien lo conocía de la Reserva de la Lepra lo sumó a Defensa y Justicia y ahí explotó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: El Presidente visita la obra de entubamiento del Arroyo Joménez en Florencio VarelaEl Plan Maestro de la Cuenca del Arroyo Jiménez, que comenzó en 2021, beneficia a decenas de miles de vecinos de la zona.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Un campeón del mundo en Varela: Lisandro Martínez fue homenajeado por Defensa y JusticiaEl central, que se está recuperando de una lesión en el pie derecho, estuvo en el Tito Tomaghello para ver al Halcón vs. Racing. ¡Se llevó un lindo reconocimiento!

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El homenaje de Defensa y Justicia a Lisandro MartínezEl campeón del mundo, que se encuentra recuperándose de una lesión en su pie derecho, pasó por Florencio Varela para ver el partido ante Racing y recibió una camiseta conmemorativa.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Copa de la Liga: con otro golazo de Vecchio sobra la hora, Racing rescató un empate ante Defensa y JusticiaLa 'Academia' igualó 2-2 en Florencio Varela y se mantiene cuarto en la Zona B de la Copa de la Liga, en posiciones de clasificación a playoffs.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PAGINA12: Defensa y Justicia vs Racing, a qué hora y cómo verloRacing visitará esta miércoles a Defensa y Justicia en busca de una victoria que lo acerque a la fase final de la Copa de la Liga, en el encuentro que cerrará la undécima fecha.El partido se jugará desde las 20 en Florencio Varela, con ar...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CLARINCOM: Paula Varela se peleó con Estefi Berardi y le puso un freno: '¡Yo no soy Yanina!'Las panelistas se enfrentaron por Yanina Latorre.'Tengo más años que vos en esto', le dijo Varela a Estefi.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕