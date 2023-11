Un asesor de Donald Trump comparó a Javier Milei con el expresidente y dijo que los líderes conservadores deberían seguir sus pasos

En esta ocasión, uno de los principales asesores de Donald Trump Roger Stone se refirió al escenario argentino y comparó al expresidente estadounidense con Javier Milei, a quien le auguró la posibilidad de convertirse “en el libertario más exitoso de la historia política porque su fórmula tiene tanto que ver con el estilo como con la sustancia”.

