UFC 5, así es el videojuego de las artes marciales mixtas que lanzó EA

deportivos desde siempre, pero mucho más en los últimos tiempos. No sólo en fútbol o automovilismo, sino que también en las crecientes Artes Marciales Mixtas (MMA, según las siglas en inglés).

El daño auténtico en UFC 5 tiene un efecto que altera el ego, los golpes repetidos y dirigidos pueden provocar una lesión importante, deteriorando los atributos del atleta. Si una lesión es considerada como potencialmente grave, se podrá realizar una inspección médica en primera fila y se puede suspender el evento.

Las nuevas Repeticiones Cinemáticas de K.O. muestran finales de pelea en todo su esplendor con imágenes intensificadas mostrado en una cámara cinematográfica superlenta., quien trabaja en La Voz y tiene experiencia en las artes marciales mixtas y puede “medir” el grado de realismo que tiene el videojuego. headtopics.com

Además, el UFC tiene barras por sectores del cuerpo, cabeza, torso y piernas. Y, lógicamente, van bajando en función del castigo que están recibiendo. Los luchadores representan a los luchadores reales. Y a sus características: si vienen de boxeo o de otra disciplina; o si son más hábiles por el suelo o por arriba.

Lo técnico en la lucha tiene animaciones de altísimo nivel. Cada personaje tiene su estilo fielmente representado. O sea, realismo-realismo.La parte de combate en el suelo ya no tiene un juego de barras para finalizaciones, como una llave de brazos. Ahora va bastante más fluido esa parte del combate. La sumisión tiene su propia barrita y hace que la lucha en el suelo sea más real, aun cuando requiera mucho tiempo de práctica. headtopics.com

Leer más:

LAVOZcomar »

El JUEGO DEL AÑO que tiene un FUERTE descuento en PlayStation por tiempo limitadoEste galardonado título de acción y aventura de 40 dólares se encuentra con una rebaja imperdible en PS4 y PS5. Leer más ⮕

Del niño que escuchaba Led Zeppelin al DJ que llevó la electrónica al Colón: la historia de Hernán CattaneoBePlaying | La Voz Detrás del Sonido | Tráiler Oficial Leer más ⮕

Lanzarán una nueva canción de los Beatles con la voz de John LennonLlamada 'Now and Then', fue desarrollada mediante inteligencia artificial. Leer más ⮕

En fotos: David Lebón en el Quality Espacio | VOS | La Voz del InteriorEn fotos: David Lebón en el Quality Espacio Leer más ⮕

Mariana Moyano, una vida dedicada a pensar la mediatización de la políticaEl periodismo en la Argentina ha perdido una de sus voces más lúcidas, insidiosas y racionales. Una voz de mujer que hacía pensar y hacía reír. La voz altisonante de Mariana Moyano, la dura panelista de “6, 7, 8”, la eximia analista de medios qu... Leer más ⮕

El divertido video de Mac Allister jugando al EAFC 24En medio de una campaña publicitaria, el argentino se animó a jugar a la PlayStation con sus compañeros. Leer más ⮕