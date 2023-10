Tucumán: vecinos robaban las papas de un camión y fueron reprimidos

Ocurrió el pasado miércoles a la mañana sobre la autopista de Circunvalación. “Tenemos hambre y hay que esperar que caiga un camión para tener qué comer”, dijo un hombre mientras efectivos policiales custodiaban los bolsones.que se derramó en la ruta, según informaron medios locales. Este incidente fue capturado en un video que se difundió en las redes sociales., en la zona de Cementerio del Ángel.

Mientras se aguardaba la realización de las pericias necesarias y el trabajo de recuperación y carga de las papas en un segundo camión,Solo se consigue en Córdoba: volcaron en la misma esquina un camión de fernet y luego otro de cola

. Nos dijeron que esperáramos hasta que liberen el seguro del camión. Con la necesidad que hay, todos están aquí.Mirá cómo quedó el auto, aunque la gente está bien (por los conductores)”, dijo una de las vecinas en diálogo conTodos los días aumentan las cosas. No debe pasar eso. headtopics.com

Yo tengo un trabajo seguro, pero no me alcanza la plata. De qué vive la gente que no tiene trabajo, y los planes sociales no alcanzan”, sostuvo la mujer. Franco, un joven que esperaba junto con otros la autorización de la policía para recoger las papas que se encontraban esparcidas en la autopista, compartió sus frustraciones en una entrevista con el equipo periodístico local.

"Se llevaron hasta la última achura": volcó un camión frigorífico en Salta y le robaron centenas de kilos de carneSi las papas están tiradas ahí, nosotros somos todos de un asentamiento y tenemos hambre. headtopics.com

Nos están apuntando pero yo sólo quiero juntar las papas del piso”, expresó en diálogo con el periodista.“No es si creemos. Lo vamos a hacer porque tenemos hambre. ¿Qué esperamos de los políticos? Tenemos que esperar a que caiga un camión para tener algo para comer.Luego de varias horas de incertidumbre, un considerable grupo de residentes burló la barrera policial y se lanzó al saqueo de la carga, desatando escenas de caos y desesperación con carreras y gritos.balas de goma como medida disuasoria

Leer más:

perfilcom »

Tucumán: un camión que transportaba papas chocó contra un taxi y vecinos robaron la mercaderíaAseguran que se las llevaron porque no tienen otra opción.Dos heridos con politraumatismos por el siniestro. Leer más ⮕

Tucumán: volcó un camión con papas y los vecinos saquearon la mercaderíaEl impactante video se viralizó en las redes sociales. Los vecinos expresaron que lo hicieron por necesidad debido al precio de la papa. Leer más ⮕

Marchiori y su nuevo récord en el arco de Atlético TucumánEl mendocino se transformó en uno de los pilares del Decano que ya aseguró su permanencia en Primera División y sueña con clasificar a la Copa Sudamericana. Leer más ⮕

Massa participará este domingo de la asunción de Jaldo como gobernador de TucumánTambién asumirán los legisladores provinciales, en un acto en el que habrá unos 800 invitados, en su mayoría representantes de la vida institucional, social, política y económica de Tucumán. Leer más ⮕

Copa de la Liga: Atlético Tucumán venció a Talleres en duelo de malas rachasEn un duelo de rachas negativas, Atlético Tucumán pudo cortar la suya (tres sin ganar) con el 1 a 0 sobre Talleres en el Monumental José Fierro y se puso a tiro tanto en la Copa de la Liga como en la tabla anual. |div class='iframel... Leer más ⮕

Talleres y su derrota en Tucumán: el 0-1 por ineficaz, nervioso y dormidoArrancó perdiendo por un error a los 5 minutos y generó situaciones de gol como para empatar, pero falló la terminación. El entrenador Javier Gandolfi fue expulsado. Leer más ⮕