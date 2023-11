¡Triunfazo de Fran Cerúndolo en el Masters 1000 de París! Eliminó a un top ten y avanzó a octavos

ante el top ten noruego Casper Ruud por 7/5 y 6/4 y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de tenis de París, en Francia, en una jornada en la que su compatriota Tomás Martín Etcheverry perdió previamente frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

“Fran” Cerúndolo, situado en el puesto 21 del ranking mundial de la ATP, cumplió una gran labor y despachó a Ruud (8), al cabo de 1 hora y 32 minutos de contienda.

El argentino se enfrentará en los octavos de final del torneo parisino ante el polaco Hubert Hurkacz (11), quien derrotó al español Roberto Bautista Agut (66) por 6/3 y 6/2. El Masters 1000 de París se juega sobre superficie rápida y bajo techo en el Palais Omnisports de Bercy, repartirá premios por 6.748.815 euros y a lo largo de su historia tuvo a un solo argentino como campeón, el cordobés David Nalbandian en la edición de 2007.

El tenista Facundo Díaz Acosta le dio la tercera medalla de oro a Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

