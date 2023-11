Triples, volcadas y tapón sin saltar: qué mostró Victor Wembanyama, el nuevo fenómeno de la NBA, en sus primeros partidos

“Me olvidé de una jugada que habíamos añadido hoy. Es un error de novato. Era 100% legítimo que me gritara. Me disculpé después del partido” contó sonriente el francés.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: Partidos de hoy martes, por la NBA: quiénes juegan, hora y dónde verlo en vivoTras una jornada maratónica que abrió la semana de la NBA, hoy tenemos un cronograma más liviano con apenas tres encuentros de la mejor liga del mundo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: Víctor Hugo apuntó a la oposición y el poder económico: “Todos son golpistas'El conductor analizó el escenario electoral y apuntó contra el rol de Fondo Monetario Internacional y sacudió a la oposición por impulsar un plan desestabilizador.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El insólito final que le dio la victoria a los Spurs sobre Phoenix en el NBASan Antonio estuvo en desventaja durante todo el juego, pero en los últimos segundos se llevó el partido con error de Durant incluido.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Acción de hoy miércoles en la NBATras un martes liviano, vuelve a la carga con una batería de encuentros la mejor liga del mundo que va encarando su segunda semana de competencia.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: NBA: James Harden logró su objetivo y deja Philadelphia Sixers para jugar en los Angeles Clippers“La Barba” estaba atrincherado en su decisión y se suma a una franquicia con nombres importantes que buscan pelear por el anillo. Con qué otras estrellas jugará.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Bombazo en la NBA: ¡James Harden es Clipper!Después de un largo ida y vuelta con los Philadelphia 76ers, el alero pasó a la franquicia de Los Ángeles.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕