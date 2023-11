Trinidense vs. Libertad en vivo: cómo verlo, horario y TV

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Trinidense vs. Libertad en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Trinidense vs. Libertad

TYCSPORTS: Napoli Básquet presentó su tercera equipación en honor a Maradona y ArgentinaEl mítico club del sur de Italia, dio a conocer su tercera equipación para su equipo de básquet. La indumentaria tiene los patrones de la Argentina campeona de la Copa América 2021 en fútbol.

MINUTOUNOCOM: ONG advierte sobre 'acción coordinada' de La Libertad Avanza para instalar idea de supuesto fraudeA través de un informe, Contextual comparó la operación de los libertarios con similares ocurridas en España y Brasil también por la ultraderecha.

AGENCIATELAM: El PRO y La Libertad Avanza ya están organizando la fiscalización para el balotajeCon vistas al balotaje del domingo 19 de noviembre, referentes de ambas fuerzas comenzaron a delinear la mejor forma de fiscalizar los comicios, tarea que el 22 de octubre pasado recayó en parte en el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien ahora se distanció de la fuerza de Javier Milei.

CLARINCOM: Marcelo Corazza sale de la cárcel con libertad condicional en la causa por abuso de menoresEl primer ganador de Gran Hermano está acusado por corrupción de menores.Tendrá que usar una tobillera electrónica y no podrá estar fuera de su casa por más de 24 horas.

AGENCIATELAM: Argentina será el país invitado de honor en el MIC Brasil 2023El evento, que se realizará en la ciudad nordestina de Belém do Pará entre el 8 y el 12 de noviembre, tiene como principal objetivo promover la relación bilateral en materia cultural para fomentar los intercambios comerciales, artísticos e intelectuales.

LANACION: Pedro Aznar escribió una carta contra “la libertad ilimitada del mercado”A semanas del balotaje, el músico dirigió una “preocupada reflexión” a quienes “parecen haber pedido la memoria”; le pidió a la ciudanía “mostrar su temple y su coraje” para evitar volver al pasado

