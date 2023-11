¡Tremendo batacazo! Bayern Múnich eliminado por un equipo de tercera división de la Copa de Alemania

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Thomas Muller sumado a los ingresos de Serge Gnarbry, Kingsley Coman y Jamal Musiala en el complementoaunque ese no fue el resultado devuelta a los vestuarios porque PLa escuadra de la tercera división no se achicó ante el desafío, siguió buscando el gol del batacazo y finalmente lo logró en elMarcel Gaus se encontró con la pelota boyando en el área y con su disparo venció la...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Bombazo en la Copa de Alemania: Bayern Múnich fue eliminado por un equipo de la Tercera categoríaEl modesto Saarbrücken dejó al gigante alemán afuera de los 16avos. de final de la competencia.

DIARIOOLE: De terror: Bayern Munich fue eliminado de la Copa de Alemania por un equipo de tercera divisiónEl humilde Saarbrüken lo madrugó en el minuto 96, anotando un 2-1 verdaderamente histórico.

