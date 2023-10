Tras la amenaza de Yacobitti de llevar a la Justicia a una periodista, la Corte Suprema recordó el derecho a la libertad de expresión

El tenso contrapunto entre el diputado nacional Emiliano Yacobitti que amenazó el jueves con llevar a la Justicia a la periodistas de La Nación+ Guadalupe Vázquez que ayer aseguró que hubo recursos de la UBA en la campaña a jefe de Gobierno de Martín Lousteau.A raíz del episodio la Corte Suprema recordó los alcances del derecho a la libertad de expresión.

Y añadió notoriamente nerviosa y amedrentada: 'Pero no digas que yo dije algo que no dije porque yo hablé de recursos y vos interpretarse que me refería a fondos'.Él no se bajó de su punto: 'Cuando me vaya de acá voy a llevar el tape a la justicia para que alguien actúe de oficio y digan 'acá hay una periodista que dice que se usaron fondos''.

