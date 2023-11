Tras el éxito en los cines, Disney+ estrenará “Indiana Jones y el dial del destino” junto con un documental

Laurent Bouzereau es un galardonado cineasta y autor de best sellers. Entre sus créditos se incluyen los documentales de HBOIndiana Jones y el dial del destino , que estrenó en cines el 29 de junio y ha recaudado más de U$S 380 millones en la taquilla global, es una aventura cinematográfica, alrededor del mundo y llena de emoción, protagonizada por Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen.

En esta imagen proporcionada por Lucasfilm, Harrison Ford en una escena de "Indiana Jones and the Dial of Destiny". (Lucasfilm Ltd. vía AP) Dirigida por James Mangold y escrita por Jez Butterworth & John-Henry Butterworth y David Koepp y James Mangold, basándose en los personajes creados por George Lucas y Philip Kaufman, la película está producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos.

