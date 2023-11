Transener: a cuánto cerró la cotización de la acción en el Merval hoy miércoles 1 noviembre

Comparando este dato con el de días previos, Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A sumó dos fechas consecutivas en dígitos positivos. En la última semana la volatilidad fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo normal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CRONISTACOM: Transener: a cuánto abre la cotización de la acción en el Merval miércoles 1 noviembreLa acción de la empresa abre una jornada a la baja en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: IBEX 35: a cuánto cerró el índice de la Bolsa de Madrid hoy miércoles 1 de noviembreEl índice de la Bolsa de Comercio de Madrid cerró una jornada al alza

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: DAX: a cuánto cerró el índice de la Bolsa de Frankfurt hoy miércoles 1 de noviembreEl índice de la Bolsa de Comercio de Fráncfort cerró una jornada al alza

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: DAX: a cuánto cerró el índice de la Bolsa de Frankfurt hoy martes 31 de octubreEl índice de la Bolsa de Comercio de Fráncfort cerró una jornada al alza

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Cómo cotizan hoy 31 de octubre el Merval, los bonos y riesgo paísEl segmento de equity del exterior y de renta fija registra tendencia negativa, en línea con los altibajos que marcan las principales bolsas de referencia.

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Aluar: a cuánto abre la cotización de la acción en el Merval martes 31 octubreLa acción de la empresa abre una jornada al alza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕