Tragedia en el hochey sobre hielo: un jugador murió tras sufrir un corte en el cuello con un patín

🇺🇸American ice hockey player Adam Johnson dies during Elite League Game in UK for Nottingham Panthers - after blade appears to catch his throat"Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson falleció trágicamente después de un extraño accidente en el partido de Sheffield", informó el comunicado de Nottingham Panthers.

"El club lo extrañará muchísimo y nunca lo olvidará. Adam, nuestro número 47, no sólo fue un destacado jugador de hockey sobre hielo, sino también un gran compañero de equipo y una persona increíble con toda la vida por delante. A los Panthers nos gustaría enviar nuestros pensamientos y condolencias a la familia de Adam, su pareja y todos sus amigos en este momento extremadamente difícil", agregaron en el escrito.

A raíz de lo ocurrido, la Elite Ice Hockey League (EIHL) pospuso todos los partidos programados para el domingo en Reino Unido.

