Trabajadores del área de cultura en alerta y movilización

Los trabajadores del área se encuentran "en estado de alerta y movilización", preocupados por lo que viene y el vencimiento de contratos. Ha trabajado con Pepito Cibrián, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, China Zorrilla, Moria Casán, Soledad Silveyra, Marilina Ross y Carlos Perciavalle mientras estuvo al frente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en una gestión efímera entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno.

En medio de la ola privatizadora de LLA, aseguró no tener una "bajada de línea" en torno a los espacios culturales. Prometió qu





pagina12 » / 🏆 4. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los trabajadores de los medios públicos contestan a los intelectuales macristas | 'Censura, persecución ideológica y vaciamiento'A través de una solicitada, los trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y TDA contradijeron a los intelectuales macristas que declamaron el 'pluralismo' de los medios públicos. ckreutzer67 Como se siente la falta de pauta y de sobres...... ckreutzer67 Medio? Qué eso. ckreutzer67 Se les ve el fascismo chicos

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Se entregaron los premios Radar de los Trabajadores | Los otorgan las secretarías culturales de 37 gremiosLo recibieron Estela de Carlotto, Víctor Hugo Morales, Graciana Peñafort, Coco Blaustein, Liliana Herrero, Daniel Santoro y Darío Sztajnszrajber, entre otros. No se olviden de marianoemartin, compañero de la casa 👎👎👎👎👎

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Los más beneficiados por el boom económico de los Estados Unidos son los trabajadores industrialesDonde estan los peronista que se quejan de las noticias de politica nacional, y no de internacional, donde el mundo progresa... Who wrote this? Trump? Biggest bs I’ve ever read Trumpwin.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

UTA: 'Los empresarios quieren a los usuarios y a los trabajadores de rehenes''No estamos haciendo un paro, sino una retención de tareas, porque queremos cobrar el sueldo que hemos acordado meses atrás y que lamentablemente los empresarios nos tienen como rehenes', remarcó Roberto Fernández.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

Los trabajadores de la cultura declararon la emergencia en CABA | Iniciativa del Frente Multisectorial CulturalUna vez más, les trabajadores declararon lo que el gobierno porteño no: la emergencia cultural en la Ciudad de Buenos Aires. Con acciones virtuales y una contundente |a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe789tWkimkFQISR40GcEGwSpxCs2... polisabates 'LES' ---- EMERGENCIA CULTURAL polisabates Que diario de mierda este por Dios, no paran de operar ni un segundo. Cuando llegan a sus casa y se miran al espejo, no les da vergüenza? polisabates EmergencisCulturalBA

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Coronavirus | Las medidas que el Gobierno evalúa para atenuar el impacto económico de la cuarentena - TN.com.arCoronavirus | Las medidas que el Gobierno evalúa para atenuar el impacto económico de la cuarentena Monotributistas también somos los Profesionales! estadodesitioya Los médicos tmb somos monotributistas y los que hacemos consultorio no atendemos por ende una caída drástica de ingresos

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »