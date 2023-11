Trabajador rural, fumigador y abogado elegidos presidentes comunales por La Libertad Avanza

Un trabajador rural, un fumigador y un abogado fueron elegidos presidentes comunales por el espacio de Javier Milei y desde diciembre se convertirán en los primeros en gobernar distritos para La Libertad Avanza. Los primeros tres municipios administrados por liberales serán Buen Pasto en la estepa patagónica de Chubut; Rayo Cortado, un pueblo agrícola del norte de Córdoba; y Villa El Chacay, una localidad turística también de las sierras cordobesas.

Un día después del cierre de listas para los cargos nacionales el 25 de junio, Córdoba eligió gobernador y también autoridades en más de 190 municipios. Dos se destacaron por la novedad de ser los primeros en ser pintados de violeta, el color con el que se presentó La Libertad Avanza: Rayo Cortado y Villa El Chacay. Con un padrón de 810 votantes en Rayo Cortado, se presentó Rodolfo Héctor González, productor rural dedicado a la fumigación de campos, más conocido como 'El Gringo Rodi'. Sacó 368 votos y superó al peronismo, que se quedó con 205 sufragios, y al vecinalismo de Rayo Cortado Crece, que apenas llegó a 55. Ubicado a 179 kilómetros al norte de Córdoba capital y a la vera de la Ruta Nacional 9, Rayo Cortado está dentro del departamento Río Seco. Tiene solo un supermercado que abrió hace poco tiempo, una farmacia, una ferretería y una discoteca: Tutankamón, que abre una vez por mes o cada quince días

