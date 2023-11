Tortuga ¿adivina?: acertó al ganador del Mundial y ahora dio la predicción para el balotaje

Durante la competencia en Qatar la tortuga Pandolfina acertó los resultados de la Selección Argentina y fue furor en TikTok.En esta oportunidad, Pandolfina se animó a dar su predicción para el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. ¿Cómo? A través de dos platos de lechuga. Cada recipiente tiene un nombre y la tortuga decide de cuál comer.

En este caso, las opciones fueron los nombres de los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. De cara al balotaje, la tortuga le puso mucho suspenso pero finalmente se decidió. ¿Volverá a acertar?

Vía Rosario

