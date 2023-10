Toluca FC vs. Atl. de San Luis en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Toluca FC vs. Atl. de San Luis correspondiente a la fecha 14 de Liga MX de México. Podrá ser visto a partir de las 15:00hs. en el estadio Nemesio Díez, en Toluca el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Toluca FC vs. Atl. de San Luis en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.En qué estadio jugarán Toluca FC vs. Atl. de San Luis Toluca FC vs. Atl. de San Luis disputarán el partido en el estadio Nemesio Díez, en donde Toluca FC jugará de local.Recibí las últimas noticias de Liga MX ¡y más!

Toluca FC vs. Atl. de San Luis en vivo: cómo verlo, horario y TVToluca FC y Atl. de San Luis se enfrentarán por Liga MX de México el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 15:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

José Luis Gioja: “El compromiso es reconstruir el peronismo de San Juan y recuperar la provincia”El diputado nacional y exgobernador de la provincia destacó el buen resultado en las elecciones generales y comentó una curiosidad que se dio durante el recuento definitivo. Leer más ⮕

Secuestraron en Colombia a los padres del futbolista Luis Díaz, estrella del LiverpoolOcurrió este sábado en en la localidad de Barrancas.Su camioneta fue interceptada por individuos. Leer más ⮕

Dramático momento: SECUESTRARON en Colombia a los padres del futbolista del Liverpool Luis DíazEl hecho ocurrió en el municipio de Barrancas, La Guajira, de donde es oriundo el goleador. Las fuerzas de seguridad dieron inicio a un fuerte operativo, informaron fuentes oficiales. Leer más ⮕

Luis Díaz y una situación complicada: secuestraron a sus padres en el norte de ColombiaCilenis Marulanda ya fue liberada, pero Luis Manuel Díaz aún se encuentra capturado. Leer más ⮕

Luis Juez: en Córdoba, Juntos por el Cambio se mantiene más firme que nuncaEl senador nacional dice que no hará nada para lastimar a sus socios políticos. Además, que Macri y Bullrich se apuraron y que necesita más certezas sobre Milei. Y que Schiaretti trabajará para Massa. Leer más ⮕