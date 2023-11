Tolosa Paz advirtió que el Potenciar Trabajo no puede malgastarse con otros fines

"Son prácticas que no coinciden con los requisitos del programa. No lo puedan arruinar y derivar el dinero a dicha acción. No se puede malgastar el dinero que fue pensado para otro objetivo", señaló Tolosa Paz en declaraciones a Radio Splendid, al explicar los motivos de esta suspensión que fue anunciada este martes a la noche.

Este martes, Tolosa Paz explicó desde su cuenta oficial de X que"con (el ministro de Economía) Sergio Massa hemos decidido suspender a titulares del Potenciar Trabajo que registraron salidas al exterior durante los últimos tres años, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)".

34 titulares del Potenciar Trabajo"registraron al menos un movimiento migratorio por Paso Cruce"Terminal Cruceros Buenos Aires"pase de los beneficiarios del Potenciar Trabajo al Programa de Inclusión Laboral

, anunciado anoche por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y oficializado esta mañana en el Boletín Oficial. "Hemos hablado mucho con (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa sobre la importancia de la inclusión laboral de estos beneficiarios, la Argentina que se viene se construye con esfuerzo", dijo Tolosa Paz sobre el programa que absorberá el Potenciar Trabajo desde el 1 de enero de 2024 bajo la órbita de la cartera laboral.

