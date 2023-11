Todos los títulos de Boca en su historia

en las vitrinas de la Bombonera brillan seis Copas Libertadores que son uno de los mayores orgullos del club , pero la última conquista data de 2007, obtenida justamente en Brasil ante Gremio, pero desde entonces no pudo repetir. Ahora quiere emular la hazaña en la misma tierra frente a los cariocas.

Mientras tanto, además de aquella, otras vueltas olímpicas que enorgullecen a los hinchas de Boca son los torneos domésticos, las tres Copas Intercontinentales:gracias al doblete de Martín Palermo y

