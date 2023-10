Toda la bronca de Tomás Cubelli tras la derrota de Los Pumas: 'Lo único que puedo ver es que nos vamos con las manos vacías'

Tomás Cubelli terminó el Mundial de rugby de Francia 2023 como titular y jugó un gran partido en la derrota por 26-23 contra Inglaterra que dejó a Los Pumas sin chances de subir al podio. El medioscrum manejó los hilos del equipo y hasta se dio el gusto de anotar el primero de los dos tries que apoyó el equipo nacional. Sin embargo como era lógico dejó la cancha del Stade de France con sabor a poco.

Nos llevaremos aprendizaje muchas cosas positivas pero ahora en caliente tengo mucha frustración'.Al ser consultado sobre si este fue su último partido con la camiseta de Los Pumas Cubelli evitó dar una sentencia aunque dejó abierta la puerta. 'Me lo han preguntado esta semana pero nunca lo puse sobre la mesa porque me iba a distraer del foco que era preparar este partido. No lo pensé. Era un partido muy importante para este equipo y puse eso por delante.

Leer más:

clarincom »

El sentimiento de Los Pumas: “Nos vamos con las manos vacías”Así lo graficó el medio scrum Tomás Cubelli luego de la derrota ante Inglaterra. Leer más ⮕

Los tries de Tomás Cubelli y Santiago Carreras para los Pumas ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto de Francia 2023Cerca del final del primer tiempo, el medio scrum apoyó en el ingoal inglés y el apertura lo hizo en el inicio del segundo período Leer más ⮕

Los Pumas vs. Inglaterra: Michael Cheika hace otro cambio de timón y Tomás Cubelli vuelve a ser el medio-scrum titularEn la despedida del entrenador australiano en el seleccionado, la camiseta 9 vestirá al veterano jugador de Belgrano este viernes en Saint-Denis Leer más ⮕

Dos de Los Pumas están entre los nominados a los premios del año de World RugbyEste domingo en París se entregarán las distinciones de la temporada a los mejores jugadores y dos argentinos se metieron en la lista de posibles ganadores. Leer más ⮕

Frenan los dólares para los importadores: hace siete días que no se habilitan los pagosEs la primera vez en 20 años que las autorizaciones se paralizan por tanto tiempo.Desde el Banco Central aseguran que se opera normalmente. Leer más ⮕

Los seis ejes con los que Massa sedujo a los gobernadores para que apoyen su planMassa reunió a gobernadores de 19 de las 24 provincias que firmaron un documento para respaldar su candidatura camino al balotaje. Consensuó un plan de desarrollo para las provincias con cambios fiscales y en la Coparticipación Leer más ⮕