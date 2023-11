Tiempo en Córdoba: continuarán las lluvias durante el resto de día y piden circular con precaución

Informate por autoridades. En caso de verte afectado por este fenómeno (vos o alguien más) comunicate con los organismos de emergencias locales.Máxima de 30°C y mínima de 15°C. Algo nublado durante la jornada.La Dirección General de Policía Caminera informó las siguientes recomendaciones ante la alerta emitida por el SMN:

Ante la pérdida de visibilidad por polvo en suspensión o lluvia, reducí la velocidad sin frenar sobre la calzada o banquinaAumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar los adelantamientos.

En caso de detenerte, aléjate lo más posible de la banquina (en caso de lluvia corres riesgo de empantanar el vehículo) buscá un lugar seguro hasta que la visibilidad mejore. Las balizas sólo deben usarse en caso de estar detenido por completo.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Rawson

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CRONISTACOM: Empleados de COMERCIO: ya rige el nuevo AUMENTO, ¿cuánto cobro en NOVIEMBRE?Los trabajadores del sector reciben desde hoy 1° de noviembre el segundo de los tres tramos del incremento pactado. ¿Cómo queda el básico de octubre, categoría por categoría?

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Kendall y Kylie Jenner, en CORSETS para Halloween: mirá sus AUDACES disfraces de Batman ForeverLas hermanas se transformaron en Sugar y Spice con bodys, pelucas y mucha piel a la vista.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Mirá el adelanto de 'SEXXXO', la nueva canción de La Joaqui junto a EckoPoco a poco, la cantante va revelando los temas que compondrán el disco “Mal aprendida”.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Cómo estará el tiempo en el AMBA: las TEMPERATURAS OTOÑALES se mantendrán durante todo el díaEl SMN también informó que habrá vientos con ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde y la noche.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

PAGINA12: Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 31 de octubreEl SMN pronosticó una máxima de 18 grados en el AMBA.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El juegazo de MARVEL que está muy rebajado en Steam por tiempo limitadoEste divertido título de acción se puede adquirir a un cuarto de su valor en la plataforma de Valve.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕