Tensión entre Paraguay y Argentina por deuda de energía de Yacyretá

La deuda de Argentina por la venta de energía paraguaya de Yacyretá asciende a 117 millones de dólares. Esto ha generado tensiones entre el gobierno de Paraguay y el gobierno de Javier Mileí, quien se niega a pagar. La designación de Alfonso Peña como líder de la hidroeléctrica del lado argentino no ha solucionado el problema financiero de Yacyretá, ya que Argentina no ha realizado los desembolsos correspondientes.

Esta deuda ha afectado el pago de salarios de 1800 funcionarios y ha provocado la suspensión de las obras de Aña Cuá debido a la falta de garantías de pago a la empresa

