Tensión en Vélez Sarsfield: incidentes y un herido de gravedad luego que barras irrumpieran en una reunión a días de las elecciones

El cierre de campaña de la agrupación La V Azulada de Vélez Sarsfield terminó con incidentes y al menos una persona herida en el acto realizado el miércoles por la noche en el club Villa Luro Norte, ubicado a diez cuadras del estadio José Amalfitani.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: CAOS en Vélez por un enfrentamiento entre barras bravas: TIROS, heridos y un APUÑALADOEn el cierre de campaña de La V Azulada, dos facciones se cruzaron y hubo terror en las calles de Villa Luro.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Más violencia en Vélez: un cierre de campaña, con tiros, puñaladas y heridosDos facciones de la barra se enfrentaron en el último acto de La V Azulada, una de las dos agrupaciones opositoras que irán el sábado por la conducción de club, y todo terminó en escándalo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Video: sillazos, insultos y mucha bronca en la asamblea de socios de VélezA días de las elecciones, los hinchas del Fortín cargaron contra la saliente CD en plena crisis deportiva y económica.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Incidentes en Vélez: sillazos y bronca de los socios en la asambleaLos socios derribaron vallas y lanzaron sillas contra los dirigentes a los que apuntan por el mal momento deportivo.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Carmen Barbieri, furiosa con Nazarena Vélez por una frase del pasadoLa conductora se sacó en “Mañanísima” y terminó pidiéndole a su abogado que inicie acciones legales contra la panelista de “LAM”.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Escándalo en la asamblea de Vélez: SILLAZOS E INSULTOS tras la aprobación de un polémico balanceDespués de que sectores opositores señalaran inconsistencias en los números, el ejercicio fue aprobado por un voto y los socios descargaron su furia. El sábado serán las elecciones sin participación del oficialismo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕