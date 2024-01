Tensión en el oficialismo por diferencias en las negociaciones

En medio de la puja con diputados, sindicalistas y gobernadores por la Ley Ómnibus y el DNU de desregulación económica, en el oficialismo hubo tensión por las diferencias en la forma de abordar las negociaciones. “Halcones y palomas” en el Gobierno de Javier Milei.

Mientras que el ministro de Interior, Guillermo Francos, mantiene una postura dialoguista orientada en la búsqueda de acuerdos y en la gobernabilidad, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, rechaza cualquier retroceso en las propuestas del oficialismo y evita ceder en pos de acordar.Leé también: El DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei EN VIVO: las medidas del Gobierno del 4 de enero, minuto a minutoEn los pasillos de Casa Rosada, reconocen las diferencias de criterio entre ambos, pero niegan una interna y señalan que tiene que ver con una estrategia de negociación. La llaman “policía bueno y policía malo”. Argumentan que los funcionarios se conocen hace años por trabajar en Corporación América y que nunca estuvieron peleado





