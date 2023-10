Tenía 29 años, llamó a emergencias porque se sentía mal, le dijeron que no tenía nada grave y murió

El cuerpo de Lauren Page Smith fue encontrado por su hija de 2 años, quien se encontraba aferrada a su madre cuando llegaron el resto de sus familiares.

La madre de la joven, Emma Carrington, acusó a los paramédicos de negligencia:"Creemos que debido a su edad y al hecho de que estaba tranquila, los paramédicos no pensaron que pudiera estar tan enferma como lo estaba y no recibió la atención que necesitaba", aseguró al medio The Sun.

Por su parte, el padre de la joven confesó:"No hay palabras para describir cómo nos sentimos como familia. Mi hija no tiene futuro y mi nieta crecerá sin conocer a su madre. Lauren tenía toda su vida por delante y se la han quitado". headtopics.com

En la autopsia se reveló que Lauren sufrió un paro cardíaco repentino, producto de un coágulo de sangre que tenía en uno de sus pulmones. Desde el estudio de abogados que representará a la familia de la víctima aseguraron que el personal que la atendió"no estaba capacitado" para darse cuenta de la gravedad que revestía la situación.

La demanda se llevará a cabo contra el Servicio de Ambulancias de Midlands, región en la que vivía Smith. A su vez, la institución indicó, mediante un comunicado:"Nos gustaría disculparnos con la familia de Lauren Smith después de lo que debe haber sido un periodo extremadamente difícil. Estamos decididos a hacer todo lo posible para intentar evitar que algo como esto vuelva a suceder". headtopics.com

Cuáles son los beneficios impositivos para los propietarios con el cambio de la ley de alquileresLos cambios a la ley de alquileres incluyen beneficios impositivos para los propietarios y algunos también alcanzan a los inquilinos Leer más ⮕

Milei, con los tapones de punta contra los radicalesSostuvo que “las posiciones neutras (que tomaron algunos dirigentes) favorecen a Sergio Massa” y vinculó a Raúl Alfonsín e Hipólito Irigoyen con el “fascismo”. Por otra parte, le marcó la cancha al líder del PRO: “La eliminación del Banco Central no se negocia”. Leer más ⮕

Los dólares del 'colchón' y de los argentinos en exterior, en primer planoMassa sigue sin presentar un plan y aparecen versiones sobre nuevos impuestos a bienes en el exterior y desdoblamiento.Milei necesitará divisas si quieren avanzar con la dolarización. Leer más ⮕

Quiniela de Córdoba hoy: consultá los resultados de los sorteos del sábado 28 de octubreLos números ganadores de los sorteos de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna de la Quiniela de Córdoba. Todo lo que necesitás saber. El significado de los números. Leer más ⮕

El colegio cordobés que apuesta al metegol para que los chicos salgan de los celularesEl Instituto Privado Mixto San Agustín de barrio Colón de Córdoba tiene un proyecto educativo para que los chicos jueguen y socialicen con el fútbol de mesa. Para los de sexto año es una preparación para su primer trabajo. La historia de este juego que perdura a pesar de los videojuegos. Leer más ⮕

Los Springboks vencieron a los All Blacks y festejaron en el Mundial de rugbyEn una final tensa, con todos los condimentos y que tuvo suspenso hasta el último segundo, Sudáfrica le ganó ajustadamente a Nueva Zelanda por 12 a 11 y se consagró campeón mundial de rugby por cuarta vez en su historia, en el partido decisivo disputad... Leer más ⮕