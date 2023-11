Tecpetrol toma el control de YPF

La mayor petrolera privada que opera en Vaca Muerta tendrá el control de la firma estatal que Milei quiere privatizar. El desaire al candidato propuesto por MacriEl actual director de Exploración y Producción de Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, Horacio Marín, ocupará el cargo unificado de Presidente y CEO (Director Ejecutivo) de YPF.

Así lo informó el presidente electo, Javier Milei, quien destacó las cualidades profesionales del nombrado, pero no su procedencia empresaria ni el modo en que se resolvió su designación. Techint, a través de una de las firmas del grupo, resultó la principal aportante privada a la campaña de Milei, y por trascendidos en el ambiente empresario, su titular, Paolo Rocca, habría solicitado personalmente el nombramiento de Marín para el cargo. La titularidad de YPF había sido solicitada por Mauricio Macri para Javier Iguacel, pero no pudo ser. ¿Por qué? Según había expresado Milei en estos días, la reprivatización de YPF está en los planes del nuevo gobiern





