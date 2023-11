Taylor Swift, RHCP y el Primavera Sound, lo más destacado de la sobrecargada agenda de noviembre

Noviembre es el mes más cargado de shows del año, con la primera visita de Taylor Swift al país con “The Eras Tour” por partida triple en la cancha de River; el regreso de The Cure y Blur para encabezar la segunda edición del Primavera Sound; Red Hot Chili Peppers y Roger Waters también agitarán el Monumental y Ricardo Arjona hará lo propio en Vélez.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Taylor Swift puede ser llamada 'multimillonaria', ¿de cuánto es su fortuna?La cantante estadounidense paso a formar parte de la selecta lista de artistas multimillonarios, así lo reveló un estudio realizado recientemente.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En lo más alto: Taylor Swift ya es oficialmente multimillonaria¡Parece que Taylor Swift no se cansa de romper récords! La cantante y compositora alcanzó oficialmente el estatus de multimillonaria gracias al reciente relanzamiento de su disco “1989″

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: Taylor Swift y BTS: los clubes de fans se meten en las eleccionesEs un fenómeno nuevo en la Argentina.Los seguidores de los artistas no sólo apoyan su música, sino que se mueven en concordancia con sus ideas políticas.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: ¿Dónde hacer un picnic en Buenos Aires?: los cinco mejores lugares para disfrutar la primaveraDescubrí estas cinco propuestas en espacios al aire libre y planeá tu próxima juntada con amigos o con la familia.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Descubrí el color estrella de la nueva temporada primavera veranoAlba presentó “Lugar de Afecto”, un color que traduce las tendencias mundiales y captura el estado de ánimo del momento. ¿Por qué lo eligieron? ¿Cómo aplicarlo en tus ambientes? ¿Qué sensaciones transmite? En esta nota, Pintecord te cuenta todos los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Baez debutó con una dura derrota en el Masters 1000 de París-BercyCayó en sets corridos ante Taylor Fritz y se despidió en primera ronda del torneo francés.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕