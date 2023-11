Tasas por las nubes: cómo sacarle provecho a la tarjeta de crédito y cuáles son los riesgos

Con una inflación que se movió a un ritmo del 12% mensual en los últimos dos meses, el Banco Central (BCRA) subió las tasas de interés al valor más alto de las últimas dos décadas, una medida que también incluyó a los plásticos y al programa Ahora 12. Sin embargo, ante el constante aumento de los precios de la economía, se le pueden sacar grandes provechos a las tarjetas de crédito si se las utiliza a conciencia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: El peso chileno subió luego de un sorpresivo recorte de tasasLa moneda de Chile llegó a subir un 2,9% el lunes, como consecuencia de la decisión del banco central de reducir los costos de endeudamiento en medio punto porcentual, a 9%.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: ¿Mantendrá la FED las tasas de interés?: las dudas del mercadoDadas las incertidumbres y los riesgos que enfrenta la economía y el gran ajuste que ya se ha realizado, la FED procederá con cuidado. El impacto

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

PERFILCOM: El Banco Central Europeo no puede bajar tasas demasiado pronto: Nagel de BundesbankEl Banco Central Europeo tendrá que mantener altos los costos de endeudamiento durante algún tiempo, según el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En Córdoba más de 300.000 estudiantes cursan en 780 carreras de educación superiorEl dato se desprende del tercer informe de indicadores provinciales en ciencia, tecnología y economía del conocimiento que presentó el Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial correspondientes al primer semestre de 2023.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Unos 300.000 estudiantes secundarios bonaerenses tuvieron su Viaje de Fin de CursoEs en el marco del programa provincial de promoción del turismo juvenil que permite a los estudiantes viajar durante 4 días en temporada baja a destinos de la provincia, a playas, sierras y más.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Aumenta el costo para refinanciar los saldos de las tarjetas de crédito: de cuánto será a partir de noviembreA partir de noviembre, pasará a ser del 122% anual para los clientes que tengan saldos impagos de hasta $200.000. La medida no afecta a compras realizadas en cuotas con una tasa ya fijada.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕