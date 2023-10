Tamberos advierten que en 20 días tendrán problemas para alimentar a los animales

Desde la semana pasada, las empresas proveedoras de alimento y subproductos como el expeller de soja, comunicaron a los tamberos queexclusivamente y sin ampliar el monto crédito otorgado al productor, según la entidad.

Ignacio Kovarsky, secretario Carbap comentó a PERFIL que las empresas “venden a 30 ó 60 días con factura abierta. No nos quieren cobrar ahora, entoncesllega un momento en que el proveedor no vende más porque hay mucha compra sin pagar, es como un crédito abierto que no quieren ampliar. Es un problema general que están teniendo los productores”.

en la composición de la alimentación de las vacas lecheras para mantener altas producciones. Además de los productores, las empresas de alimentos balanceados tendrán problemas para elaborar sus formulaciones destinadas a producciones de cerdos y aves. Kovarsky afirma que desde agosto, el precio del expeller de soja aumentó 70%.Kovarsky afirmó que desde Carbap pidieron una audiencia con el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense. headtopics.com

