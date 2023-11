Talleres vuelve a formar parte de la Noche de los Museos

El Club Atlético Talleres convoca a vivir una noche especial llena de dibujos de humor gráfico, historietas y caricaturas para homenajear los 110 años de la institución, cumplidos el pasado 12 de octubre, con la presencia de una selección de dibujantes, mujeres y varones, que además de ser reconocidos nacional e internacionalmente, a todos los une el sentimiento de ser hinchas de Talleres.

El Estadio fue recientemente intervenido y pintado a nuevo por el reconocido artista internacional TEC, otro hincha de Talleres embajador del club en el mundo. TEC y su equipo revalorizaron el estadio, que fue construido en 1931 y es considerada la fachada más importante del movimiento Art Decó en el país, ya que es un estadio con características únicas a nivel arquitectónico.

Esta iniciativa del Club Atlético Talleres se consolidó cuando el grupo de humoristas gráficos denominado “La Mesa de los Salames” (versión cordobesa que homenajea a La Mesa de los Galanes, de Fontanarrosa) integrado por Palmas, Más, Hcatakñan, Lucho y Díaz dieron el puntapié inicial y junto a un total de 15 dibujantes, mujeres y varones, se unieron para formar el primer equipo de hinchas de Talleres provenientes de la actividad del dibujo.

Dicho "seleccionado albiazul del trazo", estará presente en esta Noche de los Museos, dibujarán para el público y recorrerán la exposición de sus obras. La muestra cuenta con gigantografías con dibujos de mucho humor, historietas que cuentan la vida de hinchas memorables e ilustraciones que conforman esta muestra titulada: Dibuje Talleres.

