Susto en altamar: navegaba por el Triángulo de las Bermudas y halló un barco “fantasma”

Es que esta área geográfica, situada en el Océano Atlántico, arrastra consigo testimonios vivos de personas que quedaron azoradas al pasar por ahí por los extraños sucesos que presencian y deciden contarlos en sus redes sociales para dejar registro de lo que vivieron.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: El Triángulo de las Bermudas de las vacas: investigan la usurpación de miles de hectáreas y una millonaria maniobraEn el departamento de Vera, Santa Fe, la Justicia secuestró 7300 vacunos de un establecimiento que una empresa reclama como propio pero tomado por otra firma

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: Equipo de Atletas Independientes: la nación fantasma de los Juegos Panamericanos Santiago 2023La representación causa curiosidad entre los espectadores

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CLARINCOM: Déficit gemelos, el regreso del fantasma que condicionó a Cristina Kirchner y Mauricio MacriDesde hace varios meses, las cuentas públicas y la balanza comercial son negativas.Los riesgos que supone para la economía.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Causa “Chocolate” Rigau: los dueños de las 48 tarjetas de débito podrían ir a la cárcelLos empleados fantasma de la Legislatura bonaerense habían pedido no ser detenidos durante la investigación que tiene al puntero del PJ como principal acusado.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: Causa “Chocolate” Rigau: la Justicia imputó a los dueños de las 48 tarjetas de débito y podrían ir presosLo dispuso la fiscal Betina Lacki sobre los empleados fantasma de la Legislatura bonaerense.Los acusan de 'asociación ilícita y defraudación'

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Causa “Chocolate” Rigau: imputan a los dueños de las 48 tarjetas de débito y podrían ir presosLo dispuso la fiscal Betina Lacki sobre los empleados fantasma de la Legislatura bonaerense.Los acusan de 'asociación ilícita y defraudación'

Fuente: clarincom | Leer más ⮕