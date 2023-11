Starlink podría desembarcar en Argentina en 2024

Con el cambio de gobierno y la llegada del libertario Javier Milei a la presidencia de Argentina, el nombre de Elon Musk y su compañía de banda ancha satelital vuelven a sonar con fuerzas. Diana Mondino, futura Canciller de La Libertad Avanza, confirmó que están trabajando para que Starlink desembarque en el país en el 2024.

En un intercambio de comentarios por X, red social que cambió su nombre luego de que fue comprada por el fundador de Tesla, Mondino confirmó que están apuntando a que la compañía del multimillonario desembarque en el país. 'Me vuelvo loco, llega Starlink a la Argentina? (SIC)', escribió el usuario llamado 'Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev' y la futura Canciller no dudó en responder. ¿Llega el servicio de Starlink a Argentina? Vale aclarar que la compañía Starlink había anunciado que iba a brindar su servicio en Argentina a partir del tercer trimestre del 2022, pero esto no se concretó. Lo que si adelantan desde el sitio oficial es que los interesados pueden dejar sus datos y reservarlo para cuando esté disponibl





iProfesional » / 🏆 1. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Agenda 2024 de Los Pumas 2024: contra quiénes jugarán y dóndeAcaba de terminar el Mundial 2023 pero ya está definido el fixture que tendrá la Selección el año que viene.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Verano 2024: este es el all inclusive brasileño que más cerca queda de ArgentinaConocé qué ofrece este complejo hotelero que tenés que tener en cuenta para tus próximas vacaciones.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Louis Tomlinson volverá a cantar en la Argentina: la cita es en mayo de 2024Louis Tomlinson - Bigger Than Me

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Louis Tomlinson volverá a la Argentina en 2024: fecha, lugar y cómo comprar entradasEl solista británico programo un show en un estadio de nuestro país. Se inscribe en la gira Faith in The Future World Tour.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

La predicción de Ludovica Squirru para Argentina que causa esperanza a 2 meses del 2024La astróloga analizó la actualidad del país basándose en el Horóscopo Chino.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Verano 2024: cuándo salen a la venta los pasajes para viajar en tren por ArgentinaAdemás de reservar los pasajes en tren, hay que confirmar el viaje previo a la salida.Dónde pedir más información.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »