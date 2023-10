Sportivo Luqueño vs. Trinidense en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Sportivo Luqueño vs. Trinidense correspondiente a la fecha 17 de División de Honor de Paraguay. Podrá ser visto a partir de las 18:00hs. en el estadio Feliciano Cáceres, en Luque el lunes 30 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Sportivo Luqueño vs. Trinidense en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Sportivo Luqueño vs. Trinidense

