Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano (VR) en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano (VR) correspondiente a la zona 3 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Oscar C. Boero, en San Francisco el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano (VR) en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano (VR)

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano (VR) en vivo: cómo verlo, horario y TVSp. Belgrano y Def. de Belgrano (VR) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

